Тбилиси, , 12:58 — REGNUM Бывший мэр Тбилиси времён правления Михаила Саакашвили и недавний кандидат от оппозиции в мэры Поти Гиги Угулава стал победителем в интеллектуальной телеигре, сообщает 14 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинский флаг

Угулава, участвовавший в интеллектуальном телешоу «Главный умник», преодолел все её этапы и в итоге выиграл главный денежный приз в 50 000 лари ($ 16 260). Примечательно, что оппозиционер Угулава выиграл шоу на главном оппозиционном телеканале «Мтавари архи», а саму игру вёл гендиректор канала и по совместительству защитник Саакашвили и личный друг Угулава Ника Гварамия.

Напомним, что Угулава в 2005—2013 годах занимал пост мэра Тбилиси, а затем дважды был арестован грузинскими властями и долгое время находился в тюрьме.