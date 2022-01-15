Санкт-Петербург, , 02:05 — REGNUM В филиале Центральной военно-морской библиотеки (ЦВМБ) в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге 14 января открылась выставка, приуроченная к 300-летию прокуратуры России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Адмиралтейство и Исаакиевский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетители уникальной книжной экспозиции, которую подготовили сотрудники ЦВМБ, смогут ознакомиться с различными гранями истории и деятельности прокуратуры начиная с её создания в XVIII веке.

пресс-служба Минобороны РФ «Органы прокуратуры созданы реформами Петра I. Указом от 12 января 1722 года Петр I повелел: «Быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой коллегии по прокурору». По его замыслу прокурорский надзор был сформирован как институт контроля за деятельностью государственного аппарата. В армии и на флоте были введены должности аудиторов — юристов, сочетавших в одном лице полномочия следователя, прокурора и секретаря суда».

Материалы выставки также рассказывают о последующих этапах реформирования важнейшего государственного института, в том числе в советский период. И о деятелях, оставивших наиболее заметный вклад в её становление и развитие.

Как сообщало ИА REGNUM, временная выставка «Три Балтийские богини», посвящённая легендарным русским крейсерам, открылась 13 января в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора».

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