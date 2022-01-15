Каракас, , 01:50 — REGNUM Сердечный приступ стал причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского, скончавшегося 11 января в Доминикане на 47-м году жизни. Об этом 14 января в эфире телеканала «Россия-1» заявила пресс-секретарь посольства России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова.

Михаил Зеленский и мэр Москвы Сергей Собянин Mos.ru

По ее словам, к такому заключению пришли врачи. Иванова отметила, что приступ был спровоцирован хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января радиостанция «Вести FM» распространила предварительную причину смерти Михаила Зеленский, согласно которой телеведущий мог умереть от инсульта.

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