Вашингтон, , 00:43 — REGNUM Актёри продюсер Алек Болдуин добровольно отдал свой телефон властям в рамках расследования смерти оператора Галины Хатчинс в ходе съёмок вестерна Rust («Ржавчина»). Об этом 15 января сообщил телеканал NBC News.

Алек Болдуин Gage Skidmore

Как пояснил адвокат Болдуина Аарон Дайер, актёр предоставил телефон властям на добровольной основе, чтобы они могли завершить расследование. По мнению адвоката, «дело не в телефоне» и актёр не виноват в сложившейся ситуации.

Главный вопрос, на который, по мнению адвоката, надо найти ответ, — это по какой причине боевые патроны оказались на съёмочной площадке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что муниципальный суд Санта-Фе в американском штате Нью-Мехико обязал предоставить доступ сотрудникам правоохранительных органов к данным, хранящимся на телефоне актёра и продюсера Алека Болдуина.

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