Москва, , 00:00 — REGNUM Турция не будет проводить в отношении России союзническую политику, а наоборот, может выступить против неё. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил политолог Аслан Рубаев.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вспомните недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о том, что если Россия проявит агрессию в отношении Украины, то Турция будет поддерживать суверенитет Украины. Турция чётко обозначила свою позицию в отношении России. Турция, несмотря на то, что Россия продала ей новейшие зенитные комплексы С-400, не считает себя связанной с Россией союзническими отношениями. Это было ясно ещё тогда, когда Турция не признала Крым российским. Эрдоган публично заявил, что Крым является украинской территорией, и что он всего лишь «аннексирован» Россией», — сказал эксперт.

Напомним, что в сентябре 2021 года, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Эрдоган заявил: «Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем».