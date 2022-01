Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Актёр озвучивания Трой Бейкер, подаривший голос персонажам популярных видеоигр BioShock Infinite и The Last of Us, подвергся резкой критике со стороны поклонников из-за того, что решил поучаствовать в продвижении технологии NFT. Об этом 14 января сообщает журнал PC Gamer.

The Last of Us Кадр из игры «The Last of Us»

Нападки на Бейкера начались после того, как он объявил в Twitter, что заключил соглашение о партнёрстве с компанией Voice NFT. Пользователей соцсети особенно разозлили слова актёра, который написал в конце поста: «Вы можете ненавидеть. Или вы можете создавать».

https://twitter.com/TroyBakerVA/status/1481869350621437952

Напомним, в игре BioShock Infinite Трой Бейкер озвучил персонажа Букера Девитта, а в The Last of Us — Джоэла Миллер. Он также поучаствовал в разработке множества других игры, например, серий Diablo, Mass Effect, Darksiders, Resident Evil, Call of Duty, Metro, Titanfall и других.

