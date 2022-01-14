Белград, , 23:11 — REGNUM Приостановка участия в работе совместных органов власти на уровне Боснии и Герцеговины со стороны представителей Республики Сербской связана с давлением, которому последовательно подвергается сербская автономия в составе БиГ. Об этом рассказала ИА REGNUM директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.

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Напомним, что президент Сербии Александр Вучич во время встречи с Милорадом Додиком 14 января в Белграде посоветовал политическому руководству сербской автономии прекратить бойкот органов власти на уровне БиГ и попытаться найти решение текущих политических проблем в рамках этих органов.

По словам эксперта, у боснийских сербов нет другой возможности высказать свое недовольство отношением Запада к Республике Сербской, кроме этого бойкота.

«Уже годами продолжается процесс передачи полномочий Республики Сербской, гарантированных ей в соответствии с Дейтонским соглашением, центральным властям в Сараево. Этот процесс нужно было остановить и найти способ заставить договорные стороны соблюдать обязательства в рамках Дейтонского соглашения — действующего международного документа», — напомнила Трифкович.

По ее мнению, рекомендация президента Сербии Александра Вучича политическому руководству сербов в БиГ вернуться в центральные органы власти нецелесообразна.

«По моему мнению, Милорад Додик лучше понимает методы, с помощью которых он может оказать давление на остальных участников политического процесса в БиГ с тем, чтобы начать переговоры о возврате полномочий Республике Сербской», — отметила эксперт.

Трифкович допустила, что Александр Вучич не желает вступать в конфронтацию с Западом накануне очередных президентских и внеочередных парламентских выборов, которые должны пройти в Сербии в апреле этого года, и поэтому он посоветовал Додику вернуть представителей Республики Сербской в центральные органы власти БиГ.

«Если бы Вучич исходил из интересов сербов в Республике Сербской, он скорее всего поддержал бы позицию Додика. Надо напомнить, что на слова Додика о том, что в Боснии и Герцеговине усиливается радикальная риторика, Вучич никак не отреагировал и не посоветовал никаких политических или дипломатических мероприятий, которые можно было бы провести, чтобы остановить этот процесс», — рассказала Трифкович.

По словам эксперта, Вучич по отношению к Республике Сербской применяет ту же политическую модель, которую ранее применил по отношению к Косово и Метохии.

«Он постоянно подчеркивает необходимость избегать конфликтов, хотя с другой стороны на сербов оказывается давление как раз с целью провоцирования этих конфликтов. Отсутствие реакции на практике ничего хорошего не принесло сербам в Косово и Метохии и не принесет ничего хорошего сербам в Республике Сербской», — подытожила Драгана Трифкович.