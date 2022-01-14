Рига, 14 января, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Латвии Роберт Зиле выразил свое возмущение, услышав в аэропорту Брюсселя объявление на посадку на рейс авиакомпании «airBaltic» в Ригу на русском языке.

(сс) Javier Rodríguez Самолет авиакомпании Air Baltic Bombardier CS300

«Сегодня вечером рейс BT604 авиакомпании «airBaltic» из аэропорта Брюсселя в Ригу организовывался и на русском языке, но не на латышском. Задав вопросы, выяснил, что так решил персонал аэропорта, и вообще такой записи на латышском языке у них нет», — сообщил евродепутат на своей странице в социальной сети Twitter.

Возмущение латвийского политика вызвала и реакция сотрудников аэропорта на его замечание: «А разве латыши не понимают русский?», — железная логика персонала аэропорта».

Зиле призвал авиакомпанию заняться этим вопросом. Латвийская авиакомпания ответила комментарием под твитом политика, извинившись за, по ее словам, «досадную ошибку».