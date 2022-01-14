Лондон, , 22:15 — REGNUM Британская исполнительница FKA twigs (Талия Дебретт Барнетт) опубликовала клип на трек Ride the Dragon, вошедший в ее новый мини-альбом. Премьера работы состоялась на YouTube-канале певицы 14 января.

Музыка (сс) StockSnap

Известная своими танцевальными навыками певица сумела продемонстрировать их и в новом видео: девушка вместе с группой соучастниц устроила настоящий перформанс посреди городской улицы. Примечательно, что во время съемки ролика артистку попросили покинуть одну из локаций, сменив ее на более безлюдное место.

Напомним, что 14 января FKA twigs представила новый мини-альбом под названием Caprisongs. В проект вошли сразу 17 песен, включая совместные работы с The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе), Unknown T (Дэниел Лена) и другими исполнителями.

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