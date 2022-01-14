Лос-Анджелес, США, , 22:05 — REGNUM В сеть выложили фотографию со съёмочной площадки фильма «Бэтгёрл», которая раскрывает один сюжетный момент будущей картины. Изображение было опубликовано 14 января на twitter-странице Batgirl Film News.

Бэтмен Pxhere.com

На снимке запечатлена обложка вымышленного журнала Gotham Tattler, которая даёт понять, что в момент событий фильма Лекс Лютор (Джесси Айзенберг) будет находиться в тюрьме.

Заголовок на обложке гласит: «Миллиардер-злодей Лекс Лютер нанимает нового адвоката для обжалования приговора». Поклонники комиксов DC обратили внимание на интересную деталь: в этом заголовке неправильно написана фамилия персонажа.

https://twitter.com/BatgirlFilm/status/1481721736135593984

Для справки: ожидается, что премьера кинокомикса «Бэтгёрл» состоится в 2023 году. Главную роль в картине сыграет Лесли Грейс («На высоте мечты»), к роли Бэтмена в ней вернётся Майкл Китон.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьера «Морбиуса» перенесена на март 2022 года