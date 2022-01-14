Лондон, , 22:03 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили «значительную» озабоченность усилением военной группировки России у границ с Украиной, сообщает 14 января канцелярия главы британского правительства.

Борис Джонсон и Реджеп Эрдоган Publishing.service.gov.uk

Такое заявление было распространено по итогам телефонного разговора Джонсона и Эрдогана.

«Они поделились значительными опасениями по поводу наращивания российских сил на границе с Украиной и подчеркнули готовность НАТО избежать дальнейшей эскалации. Они привержены продолжению работы с использованием средств НАТО для поиска решения», — сообщается в коммюнике канцелярии премьер-министра Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила об «очередном переносе» такого вторжения.

По её словам, теперь «Россия нападёт» на Украину в период с середины января по середину февраля.

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