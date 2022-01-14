Москва, , 21:46 — REGNUM Об аресте двух задержанных в рамках операции по пресечению деятельности хакерской группировки REvil Романа Муромского и Андрея Бессонова Тверским судом Москвы сообщает 14 января РАПСИ.

В зале суда Sledcom.ru

Мужчинам избрана мере пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 13 марта 2022 г. Они подозреваются в уголовном преступлении — неправомерном обороте средств платежей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего ФСБ задержала 14 предполагаемых участников REvil.

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