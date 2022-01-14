Монтрёй, Франция, , 21:38 — REGNUM Ubisoft выложила в сеть новый трейлер будущей кооперативной игры Rainbow Six Extraction («Rainbow Six: Эвакуация»), в котором рассказала о режиме Maelstrom («Водоворот»). Об этом 14 января сообщает портал GamesRadar.

«Rainbow Six Эвакуация» Скриншот с YouTube

Maelstrom — это эндгейм-режим (эндгейм — миссии и задания, открывающиеся после завершения основной кампании), который будет достаточно сложным. В его рамках вместо выполнения обычных трёх задач подряд геймерам нужно будет выполнить девять в любом регионе.

В каждом раунде игроки будут сталкиваться с новыми мутациями, что будет держать их в напряжении. Кроме того, сложность игры будет возрастать после выполнения каждых трёх задач, например, игроки начнут испытывать проблемы с боеприпасами и пополнением здоровья.

Напомним, релиз Rainbow Six Extraction состоится 20 января 2022 года. Игра будет представлять собой многопользовательский тактический шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия), в котором геймерам предложат выступить в роли оперативников, пытающихся решить проблему инопланетного заражения.

Читайте ранее в этом сюжете: Ubisoft рассказала о мире игры Rainbow Six Extraction