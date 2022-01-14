Берлин, 14 января, 2022, 21:51 — ИА Регнум. 14 января федеральный министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал к качественной оценке продуктов питания и труда фермеров. Он также хочет более решительно противодействовать войне с фиксированными ценами. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

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«Это не нормально, что фермер получает всего 22 цента с евро, который покупатель тратит на свинину в магазине. Это просто бардак. Такую тенденцию необходимо менять», — заявил зеленый политик.

Оздемир дал понять, что новое федеральное правительство хочет начать переход к более высоким стандартам и в то же время обеспечить поддержку фермеров инвестициями. При этом важно, чтобы население получало качественное и доступное питание.

Министр также заявил: «Мы должны добиться прогресса в данном направлении. И для этого было бы хорошо, если бы мы просто оставили экономику азарта позади».

По словам Оздемира, целью коалиции является 30-процентная доля органического земледелия. Использование пестицидов на полях должно быть сокращено. С этой целью коалиция будет «надлежащим образом использовать сельскохозяйственные субсидии ЕС, выделенные Германии».