Москва, 14 января 2022, 22:11 — REGNUM Турция будет оказывать всяческое давление на Армению для того, чтобы та приняла предварительные условия Анкары и Баку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.
«Большинство экспертов обоснованно сходится во мнении, что турецкая сторона имеет гораздо сильные позиции, чем Армения, и способна выдвигать расширенные предварительные условия для нормализации двусторонних отношений, похожие на ультиматумы. В их числе, помимо традиционных турецких требований — отказа Армении от требований признания геноцида 1915 года, согласия Еревана на межгосударственные границы, определённые Карсским и Московским мирными договорами, после 2020 года добавилось требование разблокировать коммуникации на условиях Азербайджана и Турции — то, что они называют Зангезурским коридором», — сказал эксперт.
Эксперт призвал обратить внимание на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу прямо заявляли, что процесс нормализации отношений с Арменией будет всячески координироваться с азербайджанскими властями.
Напомним, что 13 января пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унунян заявил, что Ереван готов урегулировать отношения с Турцией без всяких предварительных условий, и выразил надежду на скорое установление дипломатических отношений между странами и открытие турецко-армянской границы.