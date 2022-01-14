Москва, 14 января, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Турция будет оказывать всяческое давление на Армению для того, чтобы та приняла предварительные условия Анкары и Баку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Harout Arabian Флаги Армении

«Большинство экспертов обоснованно сходится во мнении, что турецкая сторона имеет гораздо сильные позиции, чем Армения, и способна выдвигать расширенные предварительные условия для нормализации двусторонних отношений, похожие на ультиматумы. В их числе, помимо традиционных турецких требований — отказа Армении от требований признания геноцида 1915 года, согласия Еревана на межгосударственные границы, определённые Карсским и Московским мирными договорами, после 2020 года добавилось требование разблокировать коммуникации на условиях Азербайджана и Турции — то, что они называют Зангезурским коридором», — сказал эксперт.

Эксперт призвал обратить внимание на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу прямо заявляли, что процесс нормализации отношений с Арменией будет всячески координироваться с азербайджанскими властями.

Напомним, что 13 января пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унунян заявил, что Ереван готов урегулировать отношения с Турцией без всяких предварительных условий, и выразил надежду на скорое установление дипломатических отношений между странами и открытие турецко-армянской границы.