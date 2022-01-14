Сыктывкар, 14 января, 2022, 21:19 — ИА Регнум. История участницы Великой Отечественной войны Марии Урасиновой из Печоры, которую обязали заплатить налог на подарок к 9 мая, вызвала возмущение главы Коми Владимира Уйба.

Kremlin.ru Глава Коми Владимир Уйба

«Глубоко возмущён самим фактом того, что нашим ветеранам могут приходить какие-то налоговые взыскания за подарки на 9 мая. Считаю этот факт юридическим упущением, которое нужно как можно скорее исправить. Даю поручение коллегам-однопартийцам в Госсовете Коми проработать этот вопрос и выйти с законодательной инициативой об отмене таких налоговых взысканий с ветеранов. Беру вопрос на личный контроль. Глубоко сожалею, что такая ситуация произошла», — заявил Уйба на заседании президиума регсовета партии « Единая Россия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 98-летняя Мария Урасиноваполучила из налоговой извещение о необходимости заплатить налог на подарок, полученный к 9 мая.