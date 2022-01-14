Сыктывкар, , 16:38 — REGNUM В Коми 98-летней участнице Великой Отечественной войны Марие Урасиновой пришло «письмо счастья» из налоговой с требованием погасить налог за полученный к 75-летию Победы подарок. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщила ее дочь Нина Бабичева.

Ветеран Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Вот тебе на!!! За то, что тебя поздравили, заплати! Откуда взялся такой закон именно в 75 годовщину Победы? Почему человек, прошедший через ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 км от Берлина, остался ДОЛЖЕН за то, что его поздравили? Перед законом все равны-ответ налоговой. Чиновники, господин Президент, очнитесь! Вы что творите??? Маме, естественно, ничего не сказали. Заплатили. Осадок остался. Родина моя, куда ты катишься?», — возмутилась Бабичева.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 9 мая 2021 года, в Коми проживало 79 ветеранов Великой Отечественной войны.