Пекин, , 21:13 — REGNUM 70% общей установленной мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) корпорации «Санься», составляющей 100 млн кВт, приходится на каскад ГЭС, функционирующих на реке Янцзы, среди которых крупнейшая в мире ГЭС «Три ущелья». Помимо нее, еще четыре станции включены в число двенадцати крупнейших в мире. Об этом 14 января сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную корпорацией.

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С применением ВИЭ в прошлом году выработано 340 млрд кВт/ч электроэнергии, что позволило сэкономить 100 млн тонн стандартного топливного угля и сократить выбросы от его сжигания на 280 млн т.

Помимо большинства регионов КНР, корпорация «Санься» является поставщиком электроэнергии в 50 стран мира.