Бухарест, 14 января, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Информация о заложенном в центральном корпусе крупнейшего торгового центра Бухареста взрывном устройстве не подтвердилась. Об этом сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

Уточняется, что правоохранители обнаружили в одном из павильонов структуры муляж бомбы, спрятанный в хозяйственную сумку. Впоследствии пиротехники уничтожили подозрительный предмет.

Ведется следствие. Согласно официальной информации, полиция располагает записью голоса человека и координатами человека, позвонившего на экстренную службу «112» и сообщившего ложную информацию. Согласно румынскому законодательству, за неправдивые сведения о готовящемся теракте ему грозит до 10 лет лишения свободы.