София, 14 января, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило новый проект повышения пенсий бывшим военным и сотрудникам правоохранительных органов в отставке. Об этом 14 января сообщила софийская газета «24 часа».

Андрей Шапран ИА REGNUM Пенсионер в супермаркете

По официальной информации, с 1 февраля нынешнего года прибавку к действующим пенсионным выплатам получат в общей сложности более 610 тысяч человек. Сумма указанной ежемесячной помощи составит от 10 до 40 левов (соответственно — от $5,84 до $24).

«Мы работаем над увеличением материальной помощи наиболее нуждающимся пенсионерам, — говорится в заявлении министерства труда и социальной политики Болгарии. — В дальнейшем сумма этой помощи будет расти».

Напомним, согласно отчетам независимых социологических структур, Болгария, наряду с Грецией и Румынией, входит в число стран с наименьшей социальной защитой пенсионеров. Более 70% болгарских пенсионеров живут за чертой бедности.