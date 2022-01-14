Москва, 14 января, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Риск снова заразиться «Омикроном» в пять раз больше, чем риск повторно заразиться каким-либо другим штаммом коронавируса, заявил 14 января российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

Мурашко «Если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее одного процента — в пределах 0,74%, то сейчас уже появились публикации, что у пациентов, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз».

На этом основании чиновник призвал тех, кто переболел «Омикроном», вакцинироваться через шесть месяцев.