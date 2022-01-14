Орел, 14 января, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Апелляционное заседание по обжалованию административного штрафа, ранее назначенного Советским районным судом Орла активисту Вадиму Неврову, состоится 17 января в Орловском облсуде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители общественного движения «Граждане Орла» 14 января.

Каширская Марина ИА REGNUM Массовые гуляния в Детском парке Орла

Решение о назначении координатору движения Неврову штраф в размере 20 тыс. рублей Советский суд Орла вынес после его «антиковидной» прогулки 29 ноября.

Как пояснили представители общественного движения, штраф назначен не за собственно оздоровительную прогулку, а за пост Неврова о намерении пройти 10 тыс. шагов. Прокуратура и полиция, пояснили активисты, «ухитрились увидеть якобы «подготовку/призыв к проведению публичного мероприятия».

В итоге суд вынес решение о назначении административного штрафа за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Общественник с решением суда не согласился и обжаловал его. Сам Вадим Невров настаивает, что прогулка исключительно оздоровительный характер, и никаких иных целей у него не было.