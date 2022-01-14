Воронеж, , 18:47 — REGNUM В Воронеже суд вынес приговор в отношении бывших чиновниц городского управления социальной защиты населения — две женщины признаны виновными в совершении мошенничества, в результате которого из бюджета было похищено около 11 млн рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 января в пресс-службе СУ СКР по региону.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

Обвиняемыми по делу проходили 47-летняя экс-замдиректора казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Левобережного района г. Воронежа», 44-летняя экс-начальница отдела и 50-летняя бывшая замначальника отдела этого учреждения.

Как установлено в суде, обвиняемые безосновательно включали в списки граждан, имеющих право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, своих знакомых и бывших коллег, убеждая их, что они якобы будут фиктивно трудоустроены и станут получать заработную плату. В результате эти люди ежемесячно получали субсидии, которые затем передавали чиновницам. В общей сложности. по подсчетам следователей, из бюджета таким образом было похищено более 11 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемые признали вину в полном объеме, в содеянном раскаялись. Суд признал подсудимых виновными и назначил всем троим реальные сроки с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 47-летняя осужденная приговорена к 2 годам 3 месяцам, 44-летняя — к 2 годам, 50-летняя — к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Также они лишены на два года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.