Москва, 14 января, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Об аресте Романа М., задержанного в рамках операции по пресечению деятельности хакерской группировки REvil, попросили следователи МВД Тверском суде Москвы, передаёт 14 января РБК.

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Они попросили избрать задержанному меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Этого человека подозревают в неправомерном обороте средств платежей: он может оказаться за решёткой за это преступление на срок в семь лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках операции по ликвидации REvil, проведённой в нескольких регионах России, задержаны 14 человек. Операция проведена после обращения со стороны США.