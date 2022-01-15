Москва, 15 января, 2022, 03:00 — ИА Регнум. На проблему резкого сокращения запасов золота в России обратил внимание лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Золото

«Докатились до того они, что не только 80 млрд долларов уже перегнали за кордон, это 6 трлн, но и золота за два года разбазарили почти 600 тонн — мол, для выхода из кризиса я вам напечатаю новые деньги», — рассказал Зюганов о выводе ресурсов.

Но без золота не справиться ни с одной финансовой задачей, рассуждает парламентарий.

«Надо понять, почему его производим меньше, чем вывозим, — никогда этого тоже не было», — указал коммунист.

В декабре 2021 года Госдума поручила комитету по финрынку запросить в правительстве РФ и ЦБ информацию о причинах роста эксперта золота и оттока капитала.