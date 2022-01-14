Москва, , 17:55 — REGNUM Алексей Гузнов назначен заместителем председателя Банка России, сообщили 14 января в пресс-службе организации.

Здание Центрального банка России NVO

«Алексей Гузнов назначен с 17 января 2022 г. статс-секретарём — заместителем председателя Банка России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Гузнов будет курировать вопросы взаимодействия банка с Госдумой и Совфедом, а также «взаимодействия с органами государственной власти на федеральном уровне, правового обеспечения деятельности» ЦБ РФ. Также он займётся курированием работы юридического департамента.

Кроме того, заместителем главы ЦБ РФ будет назначен с 26 января 2022 г. Юрий Исаев, которому предстоит курировать Департамент противодействия недобросовестным практикам, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля. Кроме того, ему поручено представительство ЦБ РФ в Китае.

В банке также сообщили, что с 25 января со своего поста уходит заместитель председателя организации Дмитрий Скобелкин, а с 21 марта — зампред Сергей Швецов.