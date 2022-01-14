Белград, , 18:09 — REGNUM За ходом голосования на референдуме 16 января в Сербии будут наблюдать три сенатора Совета Федерации России. Об этом сообщили в парламенте Сербии 14 января после переговоров спикера парламента Ивицы Дачича с посолом Российской Федерации в Сербии Александром Боцан-Харченко.

Парламент Сербии. Белград Bestalex

Собеседники также обсудили состояние двусторонних отношений между Россией и Сербией, сотрудничество двух парламентов и визит председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Белград, отмечается в сообщении пресс-службы парламента Сербии.

Напомним, что 16 января в Сербии пройдет референдум о внесении изменений в конституцию страны, касающихся правосудной системы.