Рим, , 17:24 — REGNUM Состоявшиеся 10 января в столице Италии похороны Алессии Огелы из ультраправой политической партии Forza Nuova («Новая сила»)в гробе под флагом Третьего Рейха шокировали общественность, сообщило издание Roma. Ватикан назвал мероприятие оскорбительным и неприемлемым для церкви, а итальянская полиция занялась поиском укутавших гроб в красный флаг со свастикой.

Марш на Рим Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусские маргинальные националисты отреагировали на скандал публикацией в своём издании «Наша нива» с напоминанием о своих бывших товарищах — теперь уже системных националистах, перешедших на сторону Александра Лукашенко и оказывающих ему различные пропагандистские услуги.

Ранее издание публиковало материалы о приёме в Минске, который в 2016 году организовали для европейских ультраправых. В составе делегации был и лидерForza Nuova Роберто Фиоре, скрывавшийся в Британии от ареста за террористическую деятельность. В Италии его партия вводила в коалицию с партией «Социальное действие» внучки Бенито Муссолини.

В белорусской столице их привечали участники националистического проекта «Цитадель», вскоре после этого трудоустроенные в различные госструктуры. В частности, на совместной фотографии с визитёрами фигурирует консультант белорусского совбеза и других госструктур силового блока, член созданной Лукашенко «Конституционной комиссии» Александр Шпаковский. Он известен апологетикой официального Минска на российских федеральных каналах. На фотографии также фигурируют занятый тем же его товарищ и сотрудник Академии наук, также соучастник политических репрессий Алексей Дзермант (фигурирует в СМИ под разными фамилиями), политолог Юрий Шевцов, публицист Егор Чурилов и экономист Александр Синкевич.

По информации издания, в Минске встречались с визитёрами также лидер белорусской либерально-демократической пропрезидентской партии Олег Гайдукевич и историк Игорь Марзалюк. Оба представлены в Национальном собрании Белоруссии и горячо поддерживают все инициативы Лукашенко, включая его затею с принятием новой конституции Белоруссии.

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