Санкт-Петербург, 14 января, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Метростроевцы Петербурга в ближайшее время начнут проходку перегонного тоннеля в сторону будущей станции метро «Брестская» на новой, шестой (коричневой), ветке Петербургского метрополитена. Об этом 14 января сообщил вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

Vk.com/sokolov_mu Строительство метрополитена (фото со страницы Максима Соколова)

Он напомнил, что 10 января АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС) завершило сбойку тоннелей между станциями «Юго-Западная» («Казаковская») и «Путиловская» на будущей шестой линии.

«Сегодня «Юго-Западная» и «Путиловская» это уже не две отдельные шахты, а часть новой коричневой ветки петербургского метро», — подчеркнул Максим Соколов.

По его словам, после этого достижения все силы метростроителей будут брошены на возведение самих новых станций, пуск которых запланирован на 2024 год.