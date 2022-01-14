Белград, 14 января, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич призвал все политические силы Республики Сербской принять участие в работе совместных органов власти на уровне Боснии и Герцеговины. Об этом Вучич заявил 14 января в Белграде после встречи с членом президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Вучич полагает, что сербы через органы власти БиГ смогут попытаться защитить свои интересы.

Президент Сербии добавил, что решение примет руководство Республики Сербской, но он со своей стороны воспользуется случаем и попросит представителей Республики Сербской рассмотреть его предложение.

«Моя просьба к президенту Додику и всем политическим субъектам в Республике Сербской не подразумевает, что они должны с чем-либо соглашаться или голосовать за что-либо. Наоборот, я прошу, чтобы стол, где должны сидеть представители Республики Сербской, не был пустым, и чтобы они лучшим из возможных способов боролись за интересы энтитета и сербского народа», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Вучич и Додик обсудили также программу финансовой поддержки, которую Белград собирается предоставить Баня-Луке.

Напомним, что парламент Республики Сербской принял решение приостановить участие представителей сербской автономии в работе органов власти Боснии и Герцеговины после принятие бывшим верховным представителем в БиГ Валентином Инцко закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».