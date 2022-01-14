Москва, 14 января, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Политика ФРС США укрепит курс доллара, что будет давить на валютный курс рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс рубля

«Несмотря на то, что валютный курс российского рубля является плавающим и на него должно оказывать большое влияние ужесточение параметров монетарной политики Банка России, все устроено и работает не так просто, — объяснил Дорофеев. — Во-первых, в России есть бюджетное правило, которое позволяет эффективно сглаживать колебания валютного курса рубля и снижает его зависимость от цен на нефть. За счет действия этого правила рубль не сильно укрепляется при росте цен на нефть и не сильно падает при их снижении. Оно заметно ослабило воздействие ключевой ставки на валютный курс рубля».

Во-вторых, как пояснил экономист, есть Федеральная резервная система, отвечающая за силу и ценность доллара США, которая собирается ужесточать свою монетарную политику начиная с марта 2022 года.

«Планируется цикл как минимум из четырех повышений процентной ставки в 2022 году, — сказал Дорофеев. — Это укрепит доллар США и при прочих равных будет давить на валютный курс рубля, подталкивая его к диапазону 77−80 рублей за доллар. Наконец, постоянная угроза санкций со стороны США в последнее время увеличила свой вес и давление на финансовые индикаторы и котировки кредитных дефолтных свопов России».

Дорофеев подчеркнул, что российский регулятор делает все для укрепления валютного курса рубля.

«Но совокупность различных факторов, в том числе и неэкономического характера, этому препятствуют. Если ликвидировать последний из перечисленных факторов (угроза санкций — прим. ИА REGNUM), то мы очень быстро увидим, как курс рубля укрепится к отметке в 73 рубля за доллар, возможно даже до 68−70 рублей», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 14 января, доллар на Московской бирже подорожал до 76,79 рубля.