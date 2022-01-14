Архангельск, , 16:45 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 201 человека, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, среди новых заболевших — 64 архангелогородца, 34 северодвинца, 14 жителей Вельского района. Случаи заражения коронавирусом выявлены также в Новодвинске, Котласе, Плесецком округе, Коряжме, Мирном, Коношском, Виноградовском и других районах области.

«В статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Московскую область и Египет», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число больных ковидом пополнили человек.