Йошкар-Ола, 14 января, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» в Марий Эл пока не зарегистрирован, однако, судя по наблюдениям, он придет в республику через две-три недели. Об этом заявила глава регионального минздрава Марина Панькова.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские работники инфекционной больницы заходят в красную зону

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«Одна из особенностей штамма омикрон — колоссальная его контагиозность, то есть среди нашего населения будет очень высокая степень заражения. К сожалению, население во многом расслабилось: маски носят реже, руки обрабатывают хуже, социальная дистанция не соблюдается. Ситуация с коронавирусом сейчас будет во многом зависеть не только от здравоохранения, но и от поведения населения. Необходимо строго соблюдать все меры профилактики», — призвала министр.

Несмотря на то, что «омикрон» в целом дает более легкое течение заболевания, тяжелые формы будут, и их будет значительно больше, чем в период распространения штамма «дельта».

Министр подчеркнула, что обязательно необходимо вакцинироваться гражданам старше 60 лет, именно они входят в группу риска. Также Панькова добавила, что для всех вакцин против коронавируса сняли в качестве противопоказания онкологическое заболевания. Сейчас злокачественные новообразования являются показанием к вакцинации, особенно для тех пациентов, кто получает химиотерапию — их организм и так ослаблен.

В случае взрывного рост заболеваемости медикам потребуется помощь не только волонтеров, но и ординаторов, которые будут работать в «красных зонах», а также старшекурсников медицинских вузов. Минздрав России рекомендовал увеличить число подготовленных для перепрофилирования стационарных коек на 20% от пиковой нагрузки предыдущей волны пандемии.

«То есть, под коронавирусную инфекцию будет развернуто почти 28% всего коечного фонда, имеющегося в республике», — уточнила Панькова. Кроме того, поскольку «омикрон» поражает детское население, планируется увеличить число коек в Детской республиканской клинической больнице вдвое, закупаются лекарственные препараты, подводится кислород.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 января в Марий Эл выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 34 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 29 882 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 28 197 жителей Марий Эл. 956 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За последние трое суток летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

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