Самара, 14 января, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Увеличить число дорожных рабочих и количество техники для уборки снега намерены в Самаре. Об этом 14 января сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко, заявление которого обнародовала пресс-служба областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега

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Ожидается, что 14 января в городе за день выпадет до трех мм осадков, а ночью может выпасть от шести до восьми мм осадков. В связи с этим была поставлена задача усилить работы по вывозу снега.

«В частности, принято решение, что в предстоящую ночь вместо 80 дорожных рабочих будет 145. Нарастим и общее количество техники: специализированных снегоуборочных машин будет 212, а для доставки снега на полигоны предусмотрели еще 150 самосвалов — это с учетом привлеченной техники», —сказал Василенко.

Он также сообщил, что технику предоставляют в основном промышленные предприятия и дорожно-строительные организации, у которых завершился дорожно-строительный сезон, поэтому эта техника временно перестала у них быть востребованной. При этом техника нужна для перевозки снега на площадки складирования. Полигоны тоже переведены на усиленный режим работы.