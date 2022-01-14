София, , 15:23 — REGNUM Болгарский национальный банк (БНБ) объявил о введении в обращение памятной монеты в честь 150-летия со дня рождения национального героя Болгарии и Северной Македонии, революционера Гоце (Георгия) Делчева. Об этом 14 января сообщает БТВ.

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Стоимость новой серебряной монеты номиналом в 10 левов ($5,9) составляет 108 левов ($63,2). На ее аверсе изображен портрет Г. Делчева с фотографии 1901-го года, на реверсе отчеканен малый герб Болгарии.

Согласно официальной информации, монета поступит в банковские и торговые структуры страны 17 января. По некоторым данным, местные нумизматы уже записываются в очередь на ее приобретение.

Гоце Делчев известен своей деятельностью за освобождение Южных Балкан от влияния Османской империи. Его именем названы сотни улиц и населенных пунктов в Болгарии.