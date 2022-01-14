Москва, 14 января, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В России сохранится спрос на жилую недвижимость, но изменятся предпочтения ее покупателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости, финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова. Так она прокомментировала высказывание вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который сказал, что для сохранения спроса на жилье необходим рост доходов населения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Высокий спрос на жилье, конечно, зависит от доходов, и рост реальных доходов населения здесь очень важен. Но это не единственный фактор, — сказала Грызенкова. — На сегодня обеспеченность жителей России комфортным жильем существенно ниже, чем во многих развитых странах. Существуют устойчивые миграционные потоки в крупные города, а значит, и спрос на жилье. Наличие, доступность и эффективность программ ипотечного кредитования — тоже существенный фактор спроса».

По ее мнению, формирование прозрачного рынка арендного жилья может способствовать снижению спроса на приобретение недвижимости, но пока эта тенденция еще только в самом начале развития.

«Поэтому спрос на жилье будет сохраняться в России, но могут меняться предпочтения покупателей, — пояснила Грызенкова. — Из-за проблем с покупательской платежеспособностью застройщики в последнее время снижают площадь квартир, переходят на формат «евродвушек» и «трешек» с небольшими спальнями и кухней-столовой, предлагают студии и апартаменты площадью 17−18 «квадратов». И на такие мини-квартиры находятся желающие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Хуснулллина, в настоящее время 47% населения России не могут взять ипотеку.