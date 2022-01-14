Тамбов, 14 января, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Тамбовской области 14 января подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусом — на 14 меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 63 тыс. 511 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 58 тыс. 423 пациента, в том числе 95 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1811 человек. Семь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.