Таллин, , 14:53 — REGNUM Заместитель председателя комиссии парламента Эстонии Рийгикогу по делам Европейского союза Раймонд Кальюлайд принимает участие в конференции комиссий национальных парламентов ЕС (COSAC). Об этом сообщила канцелярия Рийгикогу.

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Основная тема конференции — достижения и будущее евро — приурочена к двадцатилетию главного финансового средства Евросоюза.

По словам Кальюлайда, на встрече представители парламентов ЕС дают оценку евро в контексте своего государства, еврозоны и всего Евросоюза, а также обсуждают варианты активного координирования общей экономической политики в еврозоне.

Также одной из тем обсуждения является вопрос, как улучшить парламентский контроль за работой финансовых институтов еврозоны и укрепить роль евро в международном масштабе.

Сообщается, что депутаты национальных парламентов ознакомятся с приоритетами председательства Франции в ЕС на ближайшие полгода и обсудят новые методы работы COSAC.