Петрозаводск, 14 января, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Власти Республики Карелия решили пока повременить с введением проверки иммунных сертификатов с QR-кодами в детских садах. Об этом 14 января сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код (коронавирус)

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По его словам, ситуация с коронавирусом, а также достаточно высокий уровень коллективного иммунитета в республике, позволяют не спешить с этим нововведением. Вместе с тем в регионе понимают, что нынешняя стабилизация эпидемиологической обстановки — «затишье перед бурей».

«Омикрон» уже на пороге. Чем он опасен? Прежде всего своей контагиозностью — она в семь раз выше, чем у других штаммов коронавируса. «Омикрон» распространяется молниеносно. Как показывает опыт европейских стран, в том числе соседней Финляндии, стоит заразиться одному человеку, как сразу заболевает весь коллектив», — пояснил Парфенчиков.

Он также уточнил, что избежать резкого прироста заболеваемости не удастся, его прогнозируют уже в феврале. Кроме того, глава Карелии указал на прогноз медиков, которые предупреждают, что новая волна будет очень мощной.

«Возможно, более стремительной, чем прежние, но крайне напряженной. Сейчас еще есть немного времени, чтобы успеть подготовиться к ней — пройти вакцинацию. Конечно, важна и ревакцинация. По данным исследований, на слизистой оболочке дыхательных путей людей, имеющих иммунитет, в том числе в результате вакцинации, «Омикрон» в 8 тыс. раз менее активен», — подчеркнул глава Карелии.