Астрахань, 14 января, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Астраханской области 14 января подтвержден 151 новый случай заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 83 тыс. 187 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 768 человек.

За весь период 2528 человек скончались. Восемь новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,35.