Сеул, 14 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В 2021 году хакеры из КНДР украли криптовалюту на сумму $395 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчет аналитической компании Chainalysis.

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Согласно опубликованным данным, за большинством краж стоит северокорейская хакерская группировка Lazarus.

Известно, что 20% украденной криптовалюты приходится на биткоин, 58% — на эфирум, а оставшиеся 22% — на альткоин и токен ERC-20.

Предполагается, что за хакерской атакой на японскую криптовалютную биржу Liquid также стоит КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты комитета по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете Безопасности ООН (СБ ООН) обвинили КНДР в похищении посредством кибератак примерно $316 млн в криптовалюте.

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