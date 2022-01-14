Москва, 14 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. При переходе к добровольной накопительной системе необходимо вернуть деньги тем, кто перечислил средства в накопительную часть до 2014 года, считает депутат Госдумы от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Если мы переходим к добровольной накопительной системе, то нужно вернуть деньги тем, кто перечислял их в накопительную часть до 2014 года. Нужно дать гражданам право выбора, чтобы они могли вернуть и направить средства в страховую часть с соответствующей переиндексацией», — рассуждает Дмитриева в телеграм-канале.

В случае банкротства или исчезновения НПФ, либо там нулевая или отрицательная доходность, все убытки граждан должно взять на себя государство, которое в свое время навязало гражданам эту систему, полагает депутат.

«Если признать полный провал обязательной накопительной пенсионной системы и переходить от обязательных накоплений к добровольным, нужно принять решение о том, что делать с накопленными гражданами с 2002 по 2014 год деньгами, то есть с этими 3 трлн», — уверена парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о новой накопительной пенсии в Госдуме ожидают в начале 2022 года.

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