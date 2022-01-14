Кемерово, 14 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Кемерове по данным на сегодня, 14 января, прививки от коронавируса сделали 245 562 горожанина. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

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Напомним, что по данным на 13 января от коронавируса вакцинировались 244 903 жителя Кемерова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области зарегистрировано уже 88 782 случая заражения коронавирусом, 80 883 человека выздоровели, 1777 пациентов скончались.