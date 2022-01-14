Москва, 14 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Несмотря на антиковидные и протекционистские ограничения, вводимые и Россией, и Китаем, товарооборот между нашими странами растет. В этом нет противоречия, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

openDemocracy Россия и Китай

«Разумеется, сложная эпидемиологическая обстановка наложила свой отпечаток на контакты двух стран. Прежде всего, это касается китайской стороны, которая в преддверии Олимпиады, стремится минимизировать вероятность массовой вспышки заболеваемости.

Пропускные пункты, порты закрываются при первых признаках заражения. Это усложняет всю логистическую цепочку бизнес-контактов. Скорость оборота на торговых терминалах и сроки поставок товаров упала в разы.

Однако, несмотря на все эти обстоятельства, объем торговых операции КНР со своими традиционными партнерами (помимо России — это и Европа и США) только вырос. Разумеется, важную роль в росте показателей сыграл инфляционный фактор.

В совокупной стоимости наших поставок в Китай где-то две трети объема было обеспеченно ростом цен на сырьевые товары (прежде всего, на энергоносители и цветные металлы).

Учитывая же, что в российском экспорте в Китай нефть и газ занимают порядка 65% (даже, при законтрактованном характере цен на «голубое топливо») понятно, что именно эта группа обеспечивает основной и постоянный прирост торгового оборота. Тем более, что данные поставки не зависят от трансграничных барьеров.

Параллельно шло и наращивание объемов в натуральном выражении. Например, физический объем ввозимого в Китай нашего угля вырос более, чем на 80%. Очень похожая ситуация по другим энергоносителям.

Важным представляется то обстоятельство, что почти 30% российских поставок в Китай занимает неэнергетическая и несырьевая составляющая. Так, существенную роль стала играть покупка китайскими бизнесменами продукции российской лесопромышленности.

Причем, это не «кругляк», а товары глубокой обработки: фанера, целлюлоза, бумага.

Если бы не взаимные ограничения и сложности, связанные с перевозками, результат товарообмена между Россией и КНР был бы еще более впечатляющим.

Периодическое эмбарго по различным группам товаров (например, на ввоз российской рыбы) и удорожание перевозок (так, за год стоимость контейнерных перевозок от Шанхая до Санкт-Петербурга выросла почти в 10 раз), оказали сильное влияние на торговые отношения.

По объективным причинам из схемы деловых отношений выпала сфера услуг, значительную долю в которых всегда занимал туризм.

Несмотря на все трудности, тенденции, сложившиеся на начало текущего года, создают предпосылки для достижения новых рекордов в двустороннем товарообороте между двумя странами.

Продолжающая расти экономика Китая, по-прежнему будет предъявлять повышенный спрос на сырье и энергоносители, высокая цена на которые обеспечит, в дополнение к растущим объемам поставок в натуральном выражении, значительный рост торговли.

Однако, важны не только стоимостные характеристики оценки объема экспортно-импортных операций, но и качественное наполнение этих цифр с увеличением доли готовой продукции, а также товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Китаем и Россией в 2021 году не только не замедлился, но и значительно вырос. Этот показатель достиг рекордного уровня в $146,88 млрд.

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