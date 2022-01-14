Липецк, 14 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Липецкой области 14 января подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом — на 22 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 85 тыс. 666 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 79 тыс. 605 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 262 — за последние сутки.

За весь период скончались 2913 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.