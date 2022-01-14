Красногорск, 14 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 14 января статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1990 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 434 случая больше аналогичного показателя 13 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1556 человек, а днем ранее — у 1238 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 14 января в России было выявлено 23 820 новых случаев заражения коронавирусом.