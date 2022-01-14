Мурманск, 14 января, 2022, 14:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области жертвами ковида стали пять человек, всего с начала пандемии скончались 2836 носителей коронавируса, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, накануне, 13 января, коронавирус был выявлен у 124 жителей региона. Основная доля заболевших — из областного центра и Кандалакшского района. Всего на лечении с инфекцией остаются 13 918 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 23 820 человек.