Москва, , 13:58 — REGNUM Во многих странах мира семейный бизнес является основой экономики, заявил 14 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе форума семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия».

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Семейный бизнес является основой экономик многих стран. Именно такие компании составляют две трети от общей численности предприятий во всём мире, обеспечивают от 70 до 90% годового глобального валового внутреннего продукта и от 50 до 80% занятости», — сказал Мишустин.

Он отметил, что семейное дело — обычная практика для западных экономик, и именно из небольших предприятий выросли целые корпорации.

По его словам, таких предпринимателей объединяет любовь к своему делу и внимание к качеству продукции и услуг, а также мышление масштабами поколений.