Ростов-на-Дону, , 13:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону водитель автобуса, курсирующего по маршруту №42, высадил ребёнка на 12-градусный мороз. Об этом сообщили родители девочки. Власти подтвердили, что водитель был не прав.

Общественный транспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на то, что в конце декабря 2021 года автобусы двух городских маршрутов были продлены до остановочного комплекса «Инфекционная больница», однако зачастую водители разворачиваются, не доезжая до него. Так, один из водителей проигнорировал просьбу ребёнка довезти до конечной остановки и высадил её в сильный мороз, пишет телеграм-канал «ИнформБюро-ЮФО».

ИА REGNUM сообщало, что в марте 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий всаживать из транспорта детей-безбилетников. Речь идёт о детях, не достигших 16-летнего возраста. Если водитель или кондуктор высаживают ребенка на мороз, можно применять ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», санкции по которой варьируют от штрафа в размере 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до одного года.